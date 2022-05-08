Kapadokya'da kadın turistlerin "Anneler Günü" çiçekle kutlandı - Son Dakika
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Kapadokya'da kadın turistlerin "Anneler Günü" çiçekle kutlandı

08.05.2022 07:54

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) yöneticileri "Anneler Günü" dolayısıyla Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılan kadın turistlere çiçek dağıttı.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) yöneticileri "Anneler Günü" dolayısıyla Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılan kadın turistlere çiçek dağıttı.

NERO yöneticileri, gün doğumu vaktinde tur için hazırlanan sıcak hava balonlarının kalkış alanına geldi.

Turist rehberleri, tura katılarak Kapadokya'nın güzelliklerini gökyüzünden izlemeye hazırlanan yerli ve yabancı kadın turistlere çiçek takdim etti.

Balon turuna katılan yerli turistlerden Fatma Karaca, gazetecilere, balonla gökyüzüne yükselecek olmanın heyecanını yaşadığını, çiçekle karşılanmasının ise ayrı bir mutluluk olduğunu belirterek, "Güne başlarken çiçek almaktan dolayı çok mutlu oldum. Tüm annelerin günleri kutlu olsun." dedi.

ABD'li turist Marched Maynors da kendisine çiçek hediye edilmesinin sürpriz olduğunu, Kapadokya'da bunu beklemediğini ifade ederek, "Çiçek almak beni mutlu etti. Burada her şey çok güzel. 4 çocuğum var ve bunu görselerdi takdir ederlerdi." diye konuştu.

Kanadalı turist Chandan Stewart ise yaşadığı en güzel anneler günü olduğunu kaydederek, Kapadokya'da aldığı hediye ile güne iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.

Turist anneleri yalnız bırakmadılar

NERO Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Çıtak, yıl içinde farklı etkinlikler düzenlediklerini ancak Anneler Günü'nün en anlamlılarından olduğunu dile getirdi.

Tüm annelerin günlerini tebrik eden Çıtak, "Ülkemize ve bölgemize gelen anne turistlerin kendilerini yalnız hissetmelerini istemedik ve onlara çiçek hediye ederek güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." ifadelerinde bulundu.

NERO Başkanı Özay Onur da çiçek takdim ettikleri turistlerin yaşadığı mutluluğun kendilerini de sevindirdiğini belirterek, "Tarihi, coğrafyası ve sıcak hava balonlarıyla ünlü Kapadokya'daki turistlerin anneler gününü kutlamak istedik. NERO olarak tüm şehit anneleri başta olmak üzere vefakar, cefakar annelerimizin günlerini tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kapadokya'da kadın turistlerin Anneler Günü çiçekle kutlandı
Kapadokya'da kadın turistlerin Anneler Günü çiçekle kutlandı
Kapadokya'da kadın turistlerin Anneler Günü çiçekle kutlandı
Kapadokya'da kadın turistlerin Anneler Günü çiçekle kutlandı
Kapadokya'da kadın turistlerin Anneler Günü çiçekle kutlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da kadın turistlerin 'Anneler Günü' çiçekle kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da kadın turistlerin "Anneler Günü" çiçekle kutlandı - Son Dakika
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