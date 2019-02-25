Kapadokya'da Peribacaları Yakınındaki Yapıların Yıkılması

Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapılardan 7'si daha yıkıldı.
Çalışma kapsamında, yıkım kararı alınan Nevşehir
'in Uçhisar
beldesinde bir bağ evi ile Göreme
beldesinde iki otel inşaatı ve 4 bağ evinde yıkım çalışması gerçekleştirildi. Sabah
saatlerinde yıkımı yapılacak alanlara sevk edilen belediye ekipleri, Uçhisar beldesindeki Kağnıyolu mevkisi ile Göreme'deki Uzundere
mevkisi ve Zemi Vadisi'ndeki bağ evlerinin yıkımını tamamladı.
Daha sonra Göreme beldesi içindeki otel inşaatının bulunduğu alana sevk edilen ekipler, burada iki katlı iki ayrı taş yapının bazı bölümlerini iş makinesiyle yıktı.
Müze Müdürlüğü yetkilileri, inşaatlarının yakınındaki peribacalarında sarsıntı nedeniyle zarar oluşması ihtimali üzerine, binaların kalan kısımlarının elle sökülmesi yönündeki kararı tutanak altına alarak, yapı sahiplerine tebliğ etti. Jandarma
tarafından güvenlik tedbiri alınan otel inşaatının bulunduğu yıkım alanına gelen yaşlı kadını yetkililer teskin etti.
Kapadokya'da 16 Şubat'ta başlanılan yıkım çalışmaları kapsamında bugüne kadar 25 yapının yıkım işlemi tamamlandı.