Kapadokya'da tarihin içinde koşacaklar

Salomon Cappodica Ultra-Trail yarışları, 19 Ekim Cumartesi günü başlayacak.

Kapadokya'da gerçekleştirilecek organizasyona katılacak sporcular, doğanın ve tarihi yerlerin içinde yarışma fırsatı bulacak.

Yarışla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail Organizatörü Aydın Ayhan Güney, yarışların dünya turu takvimindeki 20 organizasyondan biri olduğunu belirterek, "Seviye olarak ilk 15'te olan bir yarış. Kapadokya'nın bütün güzelliklerinin içinden geçen bir yarış." dedi.

Güney, ilk yarışı 2014'te yaptıklarını hatırlatarak, "İlk organizasyonda 200 kişi vardı. Bu yıl 2 bin 650 sporcu kayıt yaptırdı. Böyle mesafeler için büyük bir sayı. Yarışa katılacakların yüzde 55'i yabancı ülkeden gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışlar sırasında internet üzerinden 14 saatlik yayın yapacaklarını vurgulayan Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece bütün dünyaya ulaşmayı sağlayacağız. 80 ülkeden 2 binin üzerinde katılımcı gelecek. Bu yarış patikalarda, eğimli arazilerde yapılıyor. 3 bin 800 metreye yakın tırmanış var. Biraz şehirden, asfalttan uzaklaşıp doğayla baş başa kalma ihtiyacından bu oluştu. Bu tür yarışlara katılanlar genelde büyük şehirlerden gelen insanlar. Büyük şehirlerin stresini yaşamış insanlar oradan kurtulmak için bireysel sporu yapıyorlar. Katılımcıların büyük çoğunluğu 40 yaş üzeri. Gençler de artık geliyor. 38 kilometrelik parkurda kadın sporcuların artışı ilgimizi çekti."

"Kapadokya'nın sunduğu çok şey var"

Yarışların Kapadokya'da yapılmasına değinen Güney, "Kapadokya'nın sunduğu çok şey var. Ülkemizi bir şekilde tanıtmak istiyorsak hikayesi olan, dünyada benzeri olmayan ürünleri tanıtmamız lazım. Kapadokya'nın hem tarihi var hem kültürü var. Hem eşsiz doğal güzelliği var hem de altyapısı var. Lokasyonunda iki havalimanı bulunuyor. On binlerce yatak olduğu için konaklama alternatifi sunuyor. Kapadokya gibi görsel güzelliği olan yerler uygun." değerlendirmesinde bulundu.

"Başka nerede UNESCO'nun dünya mirası listesinde olan bir yerde koşabilirsiniz" diyen Güney, "Sporcuların sabah koşuya başladığında gökyüzünde 150 balonun havada olması, mağaralardan ve tünellerden geçmeleri ayrı bir keyif." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllarda organizasyonu büyütmek istediklerini anlatan Güney, "Yabancı katılımını artırarak devam etmek istiyoruz. 3 bin sayısını artırmak için bazı çalışmalar yapacağız. Dünyaca ünlü sporcuların tamamını buraya çekmek istiyoruz." diye konuştu.

Üç kategoride yapılacak

Salomon Cappodica Ultra-Trail yarışları 119, 63 ve 38 kilometre olmak üzere üç kategoride yapılacak.

Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de alınacak puanlar, kadın ve erkek dünya şampiyonlarını belirlemede büyük öneme sahip olacak.

Sporcular, 119 kilometrelik parkurda toplam 3 bin 730 metreden fazla tırmanışı deneyimleyecek. Ürgüp şehir merkezinde başlayıp aynı noktada sona erecek parkuru 24 saat içerisinde tamamlayan sporcuların dereceleri geçerli sayılacak.

Doğal hisarların, peri bacalarının ve araziye hakim yüksek tepelerin, koşuculara eşlik edeceği 63 kilometrelik parkur boyunca sporcular Kapadokya'nın kalbini koşarak görecekler. Orta parkurun toplam tırmanışı ise 2 bin 30 metreden fazla olacak.

Ortahisar, İbrahimpaşa ve Göreme'den geçen, Göreme Milli Parkı'nın en güzel patikalarını da içeren 38 kilometrelik yarışta ise sporcular, bin 120 metreden fazla tırmanış kat edecek ve parkuru 7 saat içerisinde tamamlamaları halinde dereceleri geçerli sayılacak.

Organizasyon, 20 Ekim Pazar günü yapılacak yarışlarla tamamlanacak.