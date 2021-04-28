Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit - Son Dakika

Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit

28.04.2021 11:18
Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit, System.String[]

Nevşehir'de çocukluğunda hayranlıkla izlediği Yeşilçam'ın unutulmaz filmi "Şoför Nebahat"i örnek alarak taksici olmaya karar veren 2 çocuk annesi Zeliha Demirci, Kapadokya'nın tek kadın taksi şoförü olmasının ardından erkek taksicilerin tehditleri ile karşı karşıya kaldı.

Nevşehir'de çocukluğunda hayranlıkla izlediği Yeşilçam'ın unutulmaz filmi "Şoför Nebahat"i örnek alarak taksici olmaya karar veren 2 çocuk annesi Zeliha Demirci, Kapadokya'nın tek kadın taksi şoförü olmasının ardından erkek taksicilerin tehditleri ile karşı karşıya kaldı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Şoför Nebahat"i çocukluğunda hayranlıkla izleyen 2 çocuk annesi Zeliha Demirci, kendisinin de taksi şoförü olabileceğini düşünerek taksi şoförü olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Kapadokya bölgesinin tek kadın taksi şoförü olarak çalışmaya başlayan Zeliha Demirci'nin bugünlerde başı erkek taksiciler ile dertte. Kendisine Nevşehir ve Uçhisar'da taksicilik yaptırmamak ile sözlü tehditlerde bulunan erkek taksiciler son olarak önceki akşam taksisine müşteri gibi binen 2 erkek taksicinin tehditleri ile karşılaştı. Kendisini tehdit eden erkek taksiciler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Zeliha Demirci, "Kadın olarak çalışmak istiyorum, ekmeğimi kazanmak istiyorum ama onlar bu durumdan rahatsızlar" dedi. Demirci, "Nevşehir ve özellikle Uçhisar'da taksiciler bana iş yaptırmak istemiyor. Bayan taksici istemiyoruz diyorlar. Ben taksi plakası alalı bir buçuk yıl oldu. Bana sürekli kadın taksici istemiyoruz diye sözle tehditte bulunuyorlardı. Son olarak dün akşam saatlerinde taksicinin birisi aracıma bindi. Beni bir başla yere bir kişiyi daha alacağız diye götürdü. Ara sokakta bir kişi daha binmesinin ardından aracımda beni tehdit ettiler. Seni burada gezdirmeyeceğiz, sana burada iş yaptırmayacağız, yaparsan da seni her şekilde farklı yerlerde seni istediğimiz yerde yine alacağız diye tehdit ettiler. Bende polisi aradım. Şoka girdim o anda ne bağırabildim ne de başka bir şey yapabildim. Tek yaptığım şey polisi aramak oldu. Savcılığa ifademi verdim ve suç duyurusunda bulundum. Kadın olarak çalışmak istiyorum. Tek suçum taksici olmak. Taksici olduğum için çalışmamı ekmeğimi kazanmamı istemiyorlar" dedi. - NEVŞEHİR

Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit
Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit
Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit

Kapadokya, Nevşehir, Yeşilçam, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit - Son Dakika


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