Kapadokya Üniversitesinden çevirim içi "Havacılık Sohbetleri Söyleşisi" - Son Dakika

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından düzenlenen "Havacılık Sohbetleri Söyleşisi" sektör liderlerinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eski Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Haydar Yalçın'ın moderatörlüğünde, üniversitenin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen yayına, Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane ile MNG Hava Yolları Genel Müdürü Ali Sedat Özkazanç konuk oldu.

Hava yolu taşımacılığının tüm hatlarıyla ele alındığı programda konuklar, özellikle küresel salgın sürecinde sorunların tespitine ve görüş önerilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

THY Genel Müdürü Ekşi, programdaki konuşmasında, sivil havacılığın salgın sürecinde çeşitli belirsizlikler yaşadığını belirtti.

Sektörün özellikle bilet iadeleriyle ilgili sorunlarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Ekşi, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları olarak, Avrupa'da en fazla sefer yapan hava yolu şirketiyiz. Dünyada da en fazla ülkeye uçuş gerçekleştiren şirketiz. Ancak tahmin edilebildiği üzere havacılık sektörü olarak küresel Kovid-19 salgınına maalesef habersiz yakalandık. Salgın büyük bir belirsizliği de beraberinde getirdi. Ulusal ve uluslararası koordinasyon maalesef bu süreçte olumsuz yönde etkilendi. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) da bu süreçte sınıfta kalmasa da bütünlemeye kaldı diyebiliriz. Bu süreci iyi yönetecek düzeyde dümene geçemedi. Havacılık bu kadar büyük çaplı bir pandemiye hazır değildi. Süreçte kurallar ve koordinasyonlar yetersizdi ve çok hızlı, anlık değişiyordu. Buradan şüphesiz iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor."

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane de bugüne kadar sektörde yaşanmış en büyük sorunun salgın süreci olduğunu ifade etti.

Sipariş ve finansal sektör ile yaşanan sorunların da bu dönemde ortaya çıktığını vurgulayan Nane, "Havacılık tarihinin yaşadığı kuşkusuz en kötü süreç pandemi dönemi oldu. Savaşlardan daha yıkıcı bir ortamla karşı karşıyayız. Bu bilinmezliğin ne zaman sona ereceğini ise bilmiyoruz ve bu durum daha da işleri zorlaştırıyor. Bir önceki seneye göre sektörde yüzde 60 daha az yolcu uçtu. Bu oran 2,7 milyar kişiye denk geliyor. Bunun rakamsal karşılığı havacılık cirosunun yüzde 25 civarında, yani 325 milyar dolar bir önceki seneye göre kayıp var. İç hatlar daha iyi, dış hatlar daha kötü. Yüzde 38 iç hatlar geriledi, dış hatlar yüzde 66 geriledi." diye konuştu.

Salgın sürecinde hava yolu şirketlerinin olumsuz etkilendiğini aktaran MNG Hava Yolları Genel Müdürü Ali Sedat Özkazanç ise hava yolu kargo sektöründe büyüme kaydedildiğini söyledi.

Özkazanç, havacılık sektörünün salgın sonrası süreç için hazırlıklarını yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Söyleşi, öğrenci ve akademisyenlerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.