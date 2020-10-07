Kapadokya'yı 9 ayda yaklaşık 700 bin turist gezdi - Son Dakika

Kapadokya'yı 9 ayda yaklaşık 700 bin turist gezdi

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini yılın ilk 9 ayında 698 bin 812 ziyaretçi gezdi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini yılın ilk 9 ayında 698 bin 812 ziyaretçi gezdi.

Kapadokya'daki tesis, müze ve ören yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uyularak yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Peribacaları, kayadan oyma tarihi manastır ve kiliseler, yer altı yerleşim alanları ve mağara otelleriyle dikkati çeken bölge, sıcak hava balonu, arazi araçları, at ve develerle düzenlenen tur etkinlikleriyle de turistlerden ilgi görüyor.

Yılın ilk çeyreğinde 322 bin 894 turistin gezdiği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, salgın tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınan karar gereği nisan ve mayıs aylarında ziyarete kapatıldı. Turistlere haziran ayından itibaren yeniden kapılarını açan bölge, son 4 ayda ise 375 bin 918 turist ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini ocakta 159 bin 245, şubatta 106 bin 21, mart ayında 57 bin 628, haziranda 16 bin 791, temmuzda 80 bin 220, ağustosta 158 bin 800, eylül ayında ise 120 bin 107 turist gezdi.

Geçen yıl "altın sezon"unu yaşayan ve yıl boyunca 3 milyon 834 bin 134 turistin ziyaret ettiği Kapadokya'nın, salgın bittikten sonra yeniden yoğun şekilde ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

"Zor süreçte güvenli tatil imkanı bulduğumuz için çok mutluyuz"

Arkadaş grubuyla geldiği Kapadokya'da peribacaları arasında gezinti yapan Tülay Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele sürecinde stresli günler geçirdiklerini, buldukları ilk fırsatta Kapadokya'ya geldiklerini belirtti.

Kapadokya'da heyecan verici bir ortamla karşılaştıklarını dile getiren Özdemir, "İstanbul'dan yola çıktığımızda günübirlik seyahat olarak düşünmüştük ama burada bu kadar eğlenebileceğimizi ve sosyal mesafeyi bu denli koruyabileceğimizi düşünmemiştik. Bütün dünya için olumsuz olan salgından burada çok da etkilenmeyeceğimizi gördük. Ortam inanılmaz güzel, hava çok güzel. Bu zor süreçte güvenli bir tatil imkanı bulduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Salgın döneminde en uygun tatil bölgesinin Kapadokya olduğuna inandığını ifade eden Elif Çalışkan da bölgenin sonbaharda görülmesi gereken en elverişli yer olduğunu söyledi.

Salgın döneminde evde çok sıkıldıklarını anlatan Çalışkan, "Kapadokya dinlenmek için ideal bir yer. Sosyal mesafeyi korumamız için uygun bir ortam var. Burası dünyada benzeri olmayan mutlaka görülmesi gereken bir yer. Burada olmak güzel bir duygu." dedi.

Kapadokya'yı 9 ayda yaklaşık 700 bin turist gezdi
Kapadokya'yı 9 ayda yaklaşık 700 bin turist gezdi
Kapadokya'yı 9 ayda yaklaşık 700 bin turist gezdi
Kapadokya'yı 9 ayda yaklaşık 700 bin turist gezdi

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi, Kapadokya, Turizm, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 11:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'yı 9 ayda yaklaşık 700 bin turist gezdi - Son Dakika

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