Kapadokya'ya yılın ilk yarısındaki ziyaretçi sayısı 1 buçuk milyona dayandı - Son Dakika
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Kapadokya'ya yılın ilk yarısındaki ziyaretçi sayısı 1 buçuk milyona dayandı

04.07.2022 10:37

Kapadokya'ya yılın ilk yarısındaki ziyaretçi sayısı 1 buçuk milyona dayandı Türkiye'nin önemli Kültür Turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki yer alan Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini bu yılın Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 412 bin 252 yerli ve...

Kapadokya'ya yılın ilk yarısındaki ziyaretçi sayısı 1 buçuk milyona dayandı

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli Kültür Turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki yer alan Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini bu yılın Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 412 bin 252 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini ocak ayında 88 bin 677, şubatta 83 bin 432, martta 133 bin 166, nisanda 247 bin 459, mayısta 477 bin 757, haziranda ise 381 bin 761 kişi ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret 397 bin 958 kişiyle Zelve Ören Yeri oldu Göreme Açık Hava Müzesi'ni 395 bin 771, üçüncü sıradaki Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 118 bin 103 turist ziyaret etti.

"Ziyaretçi sayısı rekora gidiyor"

Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 2016 yılının aynı döneminde 672 bin 730, 2017'de 908 bin 294, 2018'de 1 milyon 235 bin 355, 2019'da 1 milyon 562 bin 617, 2020'de 339 bin 685, 2021'de 483 bin 915 yerli ve yabancı turist ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Kapadokya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'ya yılın ilk yarısındaki ziyaretçi sayısı 1 buçuk milyona dayandı - Son Dakika

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