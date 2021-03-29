Kapaklı Belediyesi çölyak hastaları için glütensiz gıda ürünleri hazırladı - Son Dakika

Kapaklı Belediyesi çölyak hastaları için glütensiz gıda ürünleri hazırladı

Kapaklı Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz gıda ürünleri paketi hazırladı.

Kapaklı Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz gıda ürünleri paketi hazırladı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaptığı açıklamada, çölyak hastalığının zor bir hastalık süreci olduğunu bildiklerini belirtti. Belediye olarak glütensiz gıda ürünleri hazırladıklarını ifade eden Çetin, paketlerden almak isteyen vatandaşların son 1 yıl içerisinde sağlık raporuyla Kapaklı İletim Merkezi'ne başvurmaları gerektiğini ifade etti.

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