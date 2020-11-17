Kapaklı'da caddelere modern aydınlatma direkleri takıldı - Son Dakika

Kapaklı Belediyesince şehir merkezinde bulunan Pınar Bulvarı'na 89 modern aydınlatma direği takıldı.

Kapaklı şehir merkezinin önemli güzergahlarından Pınar Bulvarı'nda yenileme çalışmalarında sona gelinirken, bulvarın sağ ve sol tarafına dikilen 89 aydınlatma direğine elektrik verilmesiyle bölge ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.

Pınar Bulvarı'ndaki yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Çetin, şu ifadeleri kullandı:

"Sıcak asfalt, yaya kaldırımı çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından ekiplerimiz kısa süre içerisinde peyzaj ve aydınlatma çalışmalarını da tamamladı. Bulvarımızın her iki tarafa olmak üzere monte edilen ve toplamda 89 olacak aydınlatma direklerine elektrik verilmesiyle Pınar Bulvarımız akşamları ışıl ışıl bir görünüm kazandı. Oturma bankları ve çöp kovalarının da yerleştirildiği bulvarımız yeşiliyle, aydınlatmasıyla kentimize yakışır estetik ve modern bir görünüme kavuşmuş oldu. Tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun."