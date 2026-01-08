Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda masaj salonu sahibi N.D. gözaltına alındı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeye yönelik operasyonunda yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliye çıkışında basın mensuplarına dikkat çeken bir söz söyleyen N.D., "Lütfen en güzel halimle paylaşın" dedi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › 3-sayfa › Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı - Son Dakika
