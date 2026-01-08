Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı - Son Dakika
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı

08.01.2026 17:11  Güncelleme: 17:39
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki fuhuş operasyonunda masaj salonu sahibi N.D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilirken "Lütfen en güzel halimle paylaşın" diyen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda masaj salonu sahibi N.D. gözaltına alındı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmeye yönelik operasyonunda yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"LÜTFEN EN GÜZEL HALİMLE PAYLAŞIN"

Adliye çıkışında basın mensuplarına dikkat çeken bir söz söyleyen N.D., "Lütfen en güzel halimle paylaşın" dedi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tekirdağ, Kapaklı, 3-sayfa, Son Dakika

