Son Dakika Haberleri: Kapaklı'da Rüzgar Enerji Santrali Hizmete Açıldı

Kapaklı'da Rüzgar Enerji Santrali Hizmete Açıldı

56 dakika önce

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye tarafından Karlı Mahallesi’nde yaptırılan Rüzgar Enerji Santrali, düzenlenen törenle hizmete girdi. İlçede temiz enerji üretebilmek ve ülke genelinde temiz enerji üretimini desteklemek amacıyla Kapaklı Belediyesi tarafından Karlı mahallesine kurulan Rüzgar Enerji Santralinin açılış törenine, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Kapaklı Belediye Meclis […]The post Kapaklı’da Rüzgar Enerji Santrali hizmete açıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Kapaklı'da Rüzgar Enerji Santrali Hizmete Açıldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye tarafından Karlı Mahallesi'nde yaptırılan Rüzgar Enerji Santrali, düzenlenen törenle hizmete girdi.

İlçede temiz enerji üretebilmek ve ülke genelinde temiz enerji üretimini desteklemek amacıyla Kapaklı Belediyesi tarafından Karlı mahallesine kurulan Rüzgar Enerji Santralinin açılış törenine, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri ve bölgede yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde açılış konuşmasını Rüzgar Enerji Santralinin Üretici Firma Müdürü Can Güven, "Kapaklı Belediyesinin en büyük yatırımları arasında yer alan Rüzgar Enerji Santrali projesi aslında kendisini altı yılda amorte edecek güce sahiptir. Son zamanlarda ülkemizde elektrik enerjisinin üretiminde rüzgar enerjisinin payı fazla olmadığını ifade etmek istiyoruz. Bu proje ile Kapaklı Belediyesi gelecekle ilgili çok ciddi yatırım yapmış, önemli bir vizyon elde etmiştir. Hatta Trakya Bölgesi'nde rüzgar enerjisinden elektrik üreten tek belediyedir. Bu konuda Trakya'da bir ilke imza atmıştır" dedi.

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ise, "Küçücük bir beldeyken devraldığımız Kapaklı Belediyesi, bugün teknolojiye ayak uyduran, kendi enerjisini üreten, marka kent olma yolunda emin adımlarla yürüyen bir belediye oldu. Kapaklı Belediyesi olarak şuan açılışını yaptığımız santralimizin hem sayısını artıracağız hem de diğer enerji kaynaklarına yöneleceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Güneş Enerji Santralimizi de hizmete açarak Trakya'nın parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Konuşmacıların ardından kurdele kesilerek Rüzgar Enerji Santralinin açılışı gerçekleştirildi.

Kapaklı Belediyesi yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Yapımı yaklaşık 3 ay süren Rüzgar Enerji Santrali, toplam 8 milyon 250 bin TL'ye mal edildi. 770 parselde inşa edilen santral, 1000 KW gücünde enerji üretecek. Santralin enerjisi ile belediye ve kamu kurumlarının enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor." bilgilerine yer verildi.

The post Kapaklı'da Rüzgar Enerji Santrali hizmete açıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:41 

Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstismara Uğradığını Söyleyen Survivor Yarışmacısı Ecem Karaağaç'tan İlk Açıklama: Olayın Aslı Bu Değil Mağdur Edildim 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Köyün Kaderi Değişebilir! Kepçe ile Tarla Düzeltirken Tarihi Yapı Buldu Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 20:37:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapaklı'da Rüzgar Enerji Santrali Hizmete Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]