Son Dakika Haberleri: Kapaklı'nın İlk Ak Partili Başkanı Mazbatasını Aldı

Kapaklı'nın İlk Ak Partili Başkanı Mazbatasını Aldı

44 dakika önce

Kapaklı'nın ilk AK Partili başkanı mazbatasını aldıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Cumhur İttifakı'nın kazandığı 3 ilçeden biri olan Kapaklı'nın AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Çetin, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Kapaklı'nın ilk AK Partili başkanı mazbatasını aldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Cumhur İttifakı'nın kazandığı 3 ilçeden biri olan Kapaklı'nın AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Çetin, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kapaklı Belediye Başkanı olarak seçilen Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Mustafa Çetin, mazbatasını almak için yaklaşık 300 partiliyle birlikte Çerkezköy Adliyesi'ne gitti. Çetin'in mazbata törenine AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül'ün yanı sıra, İl ve İlçe teşkilatları da katılım gösterdi.
Kurban keserek belediyeye girdi
Mazbatasını Kapaklı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nurettin Buran'dan alan Çetin, ardından Milletvekilleri, Cumhur İttifakı'nın Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri ve teşkilat yönetimi ile birlikte adliye önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çetin'in mazbata merasiminin ardından Kapaklı Atatürk Anıtı önünde devir teslim töreni gerçekleştirdi. 15 yıl Kapaklı'da Belediye Başkanlığı yapmış olan İrfan Mandalı'dan şehrin anahtarını alan Mustafa Çetin, Mandalı'ya bir teşekkür plaketi vererek kendisini yolcu etti. Ardından belediye önünde kurban kesilerek makamına oturan Çetin, burada tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:48 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Mustafa Çetin, Kapaklı, Yerel
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