Kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 27 yaşındaki İlyas Eyul, kapalı yöntemle gerçekleştirilen laparoskopik piyeloplasti ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Adilcevaz ilçesinde yaşayan Eyul, midem bulantısı, kusma, baş ve karın ağrısı şikayeti ile Tatvan Devlet Hastanesine başvurdu.

Kontrollerde, sol böbrek kanalı çıkışında darlık olduğunu tespit edilen Eyul, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastane Başhekimi Erdinç Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce kapalı yöntem ameliyatlarının bölgede çok az yapıldığını söyledi.

Bölgeye hizmet veren hastanede son zamanlarda başarılı operasyonların gerçekleştirildiğini belirten Eren, Adilcevaz'dan gelen hastanın başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturulduğunu ifade etti.

Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kadir Acıbucu ise 2 ay önce sol böbrek kısmında ağrı şikayeti ile kendilerine başvuran İlyas Eyul'un, böbrek kanal çıkışında darlık tespit ettiklerini aktardı.

Acıbucu, "Geçen hafta yaptığımız laparoskopik piyeloplasti ameliyatıyla o darlığı giderdik. Şu an hastanın durumu iyi, taburcu olacak aşamada. Laparoskopik piyeloplasti ameliyatı sık yapılan hastanede yapılan bir ameliyat değil. Bu ve buna benzer kapalı yöntem ameliyatlar hastanemizde yapılıyor. Hastanemiz malzeme açısından da yeterli durumda. Hastalar gönül rahatlığıyla hastanemize başvurabilirler." diye konuştu.

Başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan İlyas Eyul, doktor ve hastane yönetimine teşekkür etti.