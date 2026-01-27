Kapalı Yöntemle Omurga Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Kapalı Yöntemle Omurga Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Kapalı Yöntemle Omurga Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
27.01.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te 66 yaşındaki Yahya Subaşı, kapalı yöntemle omurga ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Bitlis'te 5 yıldır bel ağrısı ve yürüme güçlüğü çeken 66 yaşındaki Yahya Subaşı, Bitlis Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen kapalı yöntem omurga ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Hastanede yapılan kontrollerde omurgasında kırık olduğu tespit edilen Subaşı'nın, daha az kanama ve kas hasarı ile hızlı iyileşme sağlayacağı için kapalı yöntemle ameliyat edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine 3 doktorun anlık röntgen görüntüleri eşliğinde gerçekleştirdiği ameliyatla omurgasına 6 vida yerleştirilen Subaşı, şikayetlerinden kurtuldu.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Furkan Sapancı, basın mensuplarına, Doğu Anadolu Bölgesinde ikinci basamak sağlık hizmeti veren bir devlet hastanesinde ilk kez bu yöntemle ameliyat yapıldığını söyledi.

Daha az kanama, hızlı iyileşme ve ameliyat sonrası hastanın ağrılarının çok fazla olmaması için bu yöntemi tercih ettiklerini anlatan Sapancı, "Bu tür ileri düzey ameliyatların Bitlis'te yapılabiliyor olması hem bölge hem de vatandaşlarımız için büyük bir kazanımdır." dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Muhammet Enes Gürses ise bu tür ameliyatların genellikle özel hastanelerde yüksek maliyetle yapıldığını belirterek, "Bitlis'te gerçekleştirilmeyen bir cerrahiye imza attık. Artık bu ameliyat hastanemizde tam kapalı yöntemle yapılabiliyor." diye konuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Elif Gökalp Gürses, kapalı yöntemle yapılan ameliyatların hastalar açısından büyük avantaj sağladığını vurguladı.

Önceden kapalı yöntemle endoskopik bel fıtığı ameliyatları da gerçekleştirdiklerini dile getiren Gökalp, bundan sonra bölgede uygun hastalarda kapalı bel fıtığı ve vida ameliyatı yapacaklarını kaydetti.

Beş yıldır bel ağrısı yaşayan Yahya Subaşı da ameliyat sonrası ağrılarının geçtiğini ve rahatlıkla yürüyebildiğini vurgulayarak, "Ameliyat olduğumu bile anlamadım. Hiç ağrı hissetmedim. Kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bel Ağrısı, Ameliyat, Hastane, Subaşı, Bitlis, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kapalı Yöntemle Omurga Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:19:56. #7.11#
SON DAKİKA: Kapalı Yöntemle Omurga Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.