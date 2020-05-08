KAPALIÇARŞI 1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR - Son Dakika

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KAPALIÇARŞI 1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR

6 saat önce

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da ziyarete açılacağını açıkladı.

KAPALIÇARŞI 1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR, System.String[]

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da ziyarete açılacağını açıkladı.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş çarşının Kalpakçılar Caddesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Fatih Kurtulmuş, "Ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu koronavirüs sebebiyle önce sağlık noktasından hareketle Kapalıçarşı'mızda gereken tedbirleri aldık. Bununla ilgili Hıfzısıhha'dan Kapalıçarşı'nın kapatılması ile ilgili mekana özgü bir karar çıkmadığı için Kapalıçarşı'mızı ziyaretçi girişlerine kapatarak, 23 Mart itibarıyla iki kapıdan sadece esnafı alarak bugüne kadar geldik. Burası başından beri sosyal mesafeye ve ateş ölçer kullanımı, maske kullanımı konusundaki titizliklerimizi, dezenfekte etme konusunda da gereken önlemleri en baştan beri alarak bugüne kadar böyle hareket ettik" dedi.

1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR

Kurtulmuş, "Basında çok değişik haberler yer aldı. Önce bir an evvel kapatalım diyenler, şimdi bir an evvel açalım diyorlar. Kapalıçarşı'mızın açılma tarihi yönetim kurulu karamızla 1 Haziran'dır. 1 Haziran'da Kapalıçarşı'mızı esnafımıza ve ziyaretçilerimize açıyoruz. Bugüne kadar iki kapımız, Mercan ve Kılıççılar açıktı. Buradan iş yapmak isteyen esnafımız girdiler. Buranın güvenliğini almak, sağlık şartlarını oluşturmak çok kolay değil. Günde 150 bin kişinin girdiği, 42 metrekare bir alan. 'İçinden dünya geçiyor' diye logomuz var. Burada 72 millet her gün bir kapıdan giriyor bir kapıdan çıkıyor. Turistlerin çokça olduğu bir yer. Dolayısıyla ilk günden bu yana 'önce sağlık, sonra güvenlik, sonra Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi' dedik. Sağlık sebebiyle son derece dikkatli olduk ve bugüne kadar da çok dikkatli bir şekilde devam ettirerek geldik" diye konuştu.

7 VEFAT

Fatih Kurtulmuş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden esnaf sayısına dikkat çekerek, "Kapalıçarşı'mızda 7 tane vefat olmuştur. Bunun dışında basındaki spekülasyonların hiç biri doğru değildir. Bunların da isim ve adresleri bende. Bunun dışında akrabalarından olan dışarıda olan, başka sebepler olan bir türlü tevatür var. 40 diye bir rakam ortaya atılmış, niye 39 değil, niye 41 diye sormuyoruz. Masa başı olduğu için buna ehemmiyet vermiyoruz. Fakat basınımızın daha etik ilkelerle hareket etmesi bizim tercihimizdir. Bunun böyle olması Türkiye'de medyanın güvenirliliği açısından çok çok önemlidir. En önemli borcumu z sağlıkçılara. Bugüne kadar yaptıkları fedakarlık sebebiyle bir kere daha alkışlamaya davet ediyorum şeklinde konuştu.

10-11 KAPI AÇIK OLACAK

Kurtulmuş, "1 Haziran'da kapılarımızın 21'ini birden açmayacağız. 10'nu, 11'ini açacağız. Kontrollü bir şekilde ziyaretçilerimizi almaya başlayacağız. En ufak bir tedbirsizlik geçtiğimiz günlerde yaşadığımız şekilde tekrar ivmenin yukarıya çıkmasına sebep oluyor. Buna çok çok ehemmiyet vermemiz lazım. Sosyal mesafe meselesi son derece önemli. Kapalıçarşı'mızda koronavirüs ilgili bir takım sıkıntıları olan kiracılar olsun, vakıf kiracıları olsun zaman zaman problemler oldu. Bunlarla, sayın bakanımız, hükümet, vakıf kiracılarını bir nebze olsun rahatlattı. 3 ay öteleme 6 ay paylaştırma taksimatı yaptı. Kapalıçarşı'mızdaki vakıf mülklerindeki kiracıları bir nebze olsun rahatlattı. Bu da problemlerimizden bir tanesiydi. Güvenlik sistemi bizim için çok çok önemli. Bu dönemde alarm sistemimizi, çatı güvenliğini çok daha güçlendirdik. Teknolojimizi bir daha elden geçirdik. Şu anda Kapalıçarşı'mız çok güvenli bir yerdi. Kapalıçarşı'ya hiç kimse böyle bir niyette bulunmasın. Allah korusun başta, fakat biz gereken önlemlerimizi aldık" dedi.

"E-TİCARETİMİZİ KAPALIÇARŞI'DA DA YAYGINLAŞTIRMAK İÇİN YÖNETİMİMİZ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Fatih Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"E-ticaret konusunda, dijital ortamda e-ticaret yoluyla ticaret devam ediyor. Bununla ilgili biz Trendyol'la bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmayla bize, esnaflarımıza finansman sağlama ve eğitim destekleri veriliyor. Bunlarla e-ticaretimizi Kapalıçarşı'da da yaygınlaştırmak için yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Açılış tarihimiz 1 Haziran'dır. Bununla ilgili yönetim kurulumuzda değişik görüşler ortaya çıktı. Fakat Mısır Çarşısı gibi Kapalıçarşı'mızda tarihi bir çarşı olarak en sağlıklı kararı verdiğimize inanıyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Ramazan'dan sonra bir çifte bayram olacak, bir hafta içerisinde esnaflarımızda burada hayatın cıvıl cıvıl başladığını inşallah hep beraber göreceğiz. Çünkü dünya Kapalıçarşı (Grand Bazaar) markasına çok çok ehemmiyet veriyor. Biz de bunun bilincindeyiz, farkındayız, sorumluluğumuzdan farkındayız. Ama sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor, arkasından güvenlik ve ekonomi geliyor. Bunun sıralamasını biz böyle biliyoruz ve buna uymaya çalışıyoruz"

"11 MAYIS ÇOK ERKEN"

Kurtulmuş, "11 Mayıs tarihinin neden seçilmediğinin sorulması üzerine, "11 Mayıs çok erken. Burada en başında 'Kapalıçarşı'dan koronavirüs yayıldı' diye bir hakiki olmayan bir haber çıktı. Çünkü aynı zamanlarda başka yerlerde de vardı. Kapalıçarşı'daki vefat sayımız 7. Hafta sonu tatiller var, 18- 19 Mayıs'ın da birleştirilebilineceğini düşünerek, 'aralarda bölük pörçük yapmayalım, en sağlıklı bir şekilde, doktorlarımızla da görüştük, bu rakamların daha da düşmesini imkan varsa sıfıra gelerek Ramazan Bayramı sonunda bu işi başlatacağımıza istişare ile karar verdik. Ramazan zaten bir ibadet ayı, Kapalıçarşı'da Ramazan genelde düğünlerin olmadığı sakin bir aydır. Bunu da bir fırsat bilerek, sağlığın ülkemizde daha ön planda olduğunu bilerek, bu işi bayram akabinde açmayı kararlaştırdık. İnşallah hepimize hayırlı olur" şeklinde konuştu.

DÜKKAN KİRALARI

Kapalıçarşı'daki kiralar konusunda bir öteleme olup olmayacağı yönündeki soruya ise Kurtulmuş, "Bu konudaki uygulamamız takdir edersiniz ki kiracıyla, kiraya veren malik arasındaki bir ilişkidir. Başında beri Kapalıçarşı çok mülkiyetli bir yapısı olması gereği, vakıf kiracıları için Bakanlık bbir açıklama yaptı. Burada bunun ötesinde kiracılarla malikler arasındaki anlaşma çok uygun ve yerinde bir davranış olacaktır. Bu konuda bize hem maliklerden hem de kiracılardan aradılar. Aynı cevapları onlara da söyledik. İşin doğrusu da bu çünkü kiralamayı yapanlar, bunan karar verenler, bu özel bir hukuktur. Bu hukuk devam ediyor. Bunun makul çözümünü inşallah kendi aralarında bulacaklardır diye ümit ediyorum. Yönetimimizin bu konuda bir sorumluluğu olmaz ama biz her zaman ilişkilerimizde yardım etme, kolaylık gösterme, anlaşmayı teşvik etme yönünde gereken aksiyonu alıyoruz" dedi.

MASKE ZORUNLU OLACAK

Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'mıza maskesiz kimseyi alamayacağız. Maske ateş ölçer sosyal mesafe bizim en önemli ilkemiz olacak. Kapılar kapanana kadar buna dikkat ettik, bundan sonra da çok çok dikkat edeceğiz" dedi.

- İstanbul
Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 03:22 Kaynak: DHA


Son Dakika

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