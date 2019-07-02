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Kapalıçarşı'da altın

6 dakika önce

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 253,50 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,32 artışla 253,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 413,00 lira, Cumhuriyet altını 1.690,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,32 yükselişle 253,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,50 252,70 253,30 253,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.664,00 1.685,00 1.669,00 1.690,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,30 234,30 231,00 235,00
Lira(Tam) Ziynet 1.626,00 1.646,00 1.631,00 1.651,00
Yarım Ziynet 813,00 823,00 816,00 826,00
Çeyrek Ziynet 407,00 412,00 408,00 413,00
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:16 Kaynak: AA
kapalıçarşı, cumhuriyet, istanbul, altın, Ekonomi
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