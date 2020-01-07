Kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin yargılandığı dava - Son Dakika

Bir dönem Süper Lig'de de mücadele eden, Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor'un eski futbolcusu Serkan Demirezen'i sahte senetle dolandırarak borçlandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve duruşma için geldiği adliye önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir hakkındaki duruşma ertelendi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada başka suçtan tutuklu diğer sanık Bülent Pugar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Ahmet Demir'in hayatını kaybettiğini belirterek, sanık avukatlarına başsağlığı dileyen mahkeme başkanı, maktulün ölüm kaydının beklenmesi için duruşmayı 28 Ocak'a erteledi.

Kayseri Erciyesspor'un eski futbolcusu Serkan Demirezen'i 25 Temmuz 2017'de sahte senetle 25 bin lira dolandırdıkları ve 50 bin lira da borçlandırdıkları iddiasıyla dönemin mali işler sorumlusu olan Ahmet Demir ile Bülent Pugar hakkında, "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından dava açılmıştı.

Sanık Ahmet Demir, sabah duruşma için geldiği adliye önünde, başka bir davada kendisini savunan avukat Özgür A'nın babası Mehmet A. (62) tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.