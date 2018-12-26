Son Dakika Haberleri: Kapanan Köy Yolları Büyük Oranda Açıldı

Kapanan Köy Yolları Büyük Oranda Açıldı

1 saat önce

Kırşehir il Özel İdaresine bağlı ekipler, şehri geceden etkisi altına alan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını büyük oranda açtı.

Kapanan Köy Yolları Büyük Oranda Açıldı, System.String[]
Kırşehir il Özel İdaresine bağlı ekipler, şehri geceden etkisi altına alan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını büyük oranda açtı.

Yoğun kar yağışı ve sürgün nedeniyle 83 köy yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi ile hareket eden İl Özel İdaresi ekipleri yapılan çalışmalar sonrasında köy yollarının büyük oranda açıldığı bilgisini paylaştı.

Açılma çalışmasının yapıldığı köy yollarında ise kontrollü geçişler sağlandığı belirtildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, "Kış süresince vatandaşlarımızın gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına İl Özel İdaresi ekiplerimiz 24 saat esasına göre ihtiyaç olan yerlerde çalışıyor. Köylümüzün rahat seyahat edebilmesi, olası acil durumlarda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için ekibimizle aralıksız çalışıyoruz. Her türlü koşulda vatandaşımızın yanında olmaya, hizmetin en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Köylerimizle sürekli koordine halindeyiz. Sıkıntısı olan bir yere ekiplerimizi hemen yönlendiriyoruz. Greyder, Kepçe, Kar Bıçaklı Kamyon ile karla mücadele eden ekipler her türlü duruma karşı hazır bekliyorlar" dedi.

Ulaşıma açılan köy yolları ise şöyle: Merkez'de 15, Akpınar'da 10, Akçakent'te 12, Boztepe'de 10, Mucur'da 14 Kaman'da 10, Çiçekdağı'nda 12 Köy. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:47 Kaynak: İHA

Kırşehir, Kar, Güncel
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