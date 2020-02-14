Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında 3 sanık beraat etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında 3 sanık beraat etti - Son Dakika

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında 3 sanık beraat etti

7 saat önce

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava karara bağlandı.

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında 3 sanık beraat etti, System.String[]

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan ve Bilge Aykut'un beraatına hükmederken, savunma yapmayan sanıkların dosyasını ayırdı.


Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi yayın danışma kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı, Necmiye Alpay, Bilir Kaya, Eren Keskin ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada duruşma savcısının bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşüne ilişkin savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlarını talep etti. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından söz alan sanık avukatları da beraata ilişkin taleplerini dile getirdi.


Mahkeme heyeti, haklarında yakalama emri bulunan ve savunmaları tamamlanmamış olan sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu'nun dosyasının ayrılmasına karar verdi. Heyet, duruşma savcısının esas hakkındaki görüşüne ilişkin savunma yapmak için ek süre talep eden sanıklar Kemal Sancılı, Eren Keskin, Bilir Kaya ve İnan Kızılkaya'nın dosyalarının da ayrılarak, yeni bir esas üzerinden yargılanmalarına hükmetti. Sanıklar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut'un üzerlerine atılı 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarını işlemediklerinin sabit olduğunu kaydeden mahkeme, ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Aslı Erdoğan'ın 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlemediğinin sabit olduğunu belirterek, beraatına hükmetti.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem Gazetesi yazar ve yöneticileri Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnal Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17 yıl 5'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 23 Kasım 2016'da verdiği kararla sanıklar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın 'devletin birliği ve ülkenin bütünlüğü bozmak' suçundan tahliyesine, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Davanın ilk duruşmasının görüldüğü 29 Aralık 2016 tarihinde ise tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya tahliye edilmişti. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı'ndan Burhan Kuzu sorusuna yanıt: Peşin hükümlü olmamak gerekir
Son dakika: İstanbul Başsavcılığı Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:19:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi davasında 3 sanık beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]