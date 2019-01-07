Son Dakika Haberleri: Kapatılan Yarsav'ın Başkanı Arslan'a Son Kez Süre Verildi

Kapatılan Yarsav'ın Başkanı Arslan'a Son Kez Süre Verildi

1 saat önce

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) Başkanı Murat Arslan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılandığı davada Arslan ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları için son kez süre verildi.

Kapatılan Yarsav'ın Başkanı Arslan'a Son Kez Süre Verildi, System.String[]
Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği'nin (YARSAV) Başkanı Murat Arslan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılandığı davada Arslan ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları için son kez süre verildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan YARSAV'ın eski Başkanı Arslan hakkında FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla açılan dava Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü. Davaya tutuklu sanık Arslan ile avukatları katıldı. Bazı yabancı yargı mensupları da duruşmayı takip etti. Davanın bugünkü celsesinde sanık Arslan ve avukatlarının cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması bekleniyordu. Söz hakkı isteyen Arslan'ın avukatları, savunmaları için ek süre talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Arslan ve avukatlarına savunma için son kez ek süre verildiğini, bir sonraki duruşmada savunma yapılmadığı taktirde susma hakkının kullanılmış sayılacağını belirtti. Arslan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 18 Ocak 2019'a erteledi.

Savcının esas hakkındaki mütalaası

Esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, FETÖ'nün nihai amacının Türkiye'deki mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, örgütün bu amaç doğrultusunda devlet kurumları ile sivil toplum kuruluşlarında kadrolaştığını ifade etti. Örgütün YARSAV'da da kadrolaşmaya gittiğine vurgu yapan duruşma savcısı, Arslan'ın da bu kadrolaşma kapsamında YARSAV'a üye olduğunu, nihayetinde de YARSAV başkanlığını üstlendiğini aktardı. Sanık Arslan'ın örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığını belirten savcı, Arslan'ın örgütün toplantılarına katıldığını ve örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığını kaydetti. Savcı, sanık Arslan hakkında her ne kadar "örgüt yöneticiliği" ve "örgüt üyeliği"nden dava açılmışsa da dosyaya giren delillerin "örgüt yöneticiliği" suçunu oluşturmadığını bildirerek, Arslan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Murat Arslan, 3. Sayfa
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