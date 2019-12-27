"Kapıların Dışında" Nilüfer'de sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kapıların Dışında' Nilüfer'de sahnelendi - Son Dakika

"Kapıların Dışında" Nilüfer'de sahnelendi

6 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin "Artı Festival" adıyla sürdürdüğü Tiyatro Festivali, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olarak kabul edilen "Kapıların Dışında" isimli oyun ile devam etti.

Nilüfer Belediyesi'nin "Artı Festival" adıyla sürdürdüğü Tiyatro Festivali, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olarak kabul edilen "Kapıların Dışında" isimli oyun ile devam etti.


Nilüfer Belediyesi'nin "Nilüfer'de Festivali Artı'rıyoruz" sloganı ile düzenlediği "Artı Festival" tiyatroların sahnelediği oyunlarla da ilgi çekiyor. Yolcu Tiyatro'nun dün akşam Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelediği "Kapıların Dışında" isimli oyun izleyenlerin beğenisini kazandı. Etkili anlatımı, sahne teknikleri ve dijital görüntü teknolojisinin kullanılmasıyla izleyiciyi içine alan oyun, ruhi ve bedeni yaralarla savaştan yurduna dönen bir askerin döndüğünde hiçbir şeyi eskisi gibi bulamamasını konu alıyor.


Alman şair ve yazar Wolfgang Borchert'in 1947 yılında kaleme aldığı, Behçet Necatigil'in Tükçeye kazandırdığı oyun, tiyatro tarihinin en güçlü savaş karşıtı oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Genç yönetmen Ersin Umut Güler'in yıllar sonra katkı ve uyarlamaları ile yönetmenliğini üstlendiği "Kapıların Dışında", savaşın fert ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisini aynı duygularla ile günümüze aktarmayı başarmış görünüyor. - BURSA

nilüfer belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak
Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi

Son Dakika Haberleri
18:06 Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
18:06 Türkiye'nin Otomobili ilkleri ve enleriyle görücüye çıktı - Son Dakika
18:06 Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pastırma ikram etti - Son Dakika
18:04 Vali Yerlikaya'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı - Son Dakika
18:00 Muğla yeni yıla hazır - Son Dakika
16:08 Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:06:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kapıların Dışında" Nilüfer'de sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]