Gece yarısı zili çalan kişi ile görüşmeye inen emekli polis, sırra kadem bastı

Gece yarısı zili çalan kişi ile görüşmeye inen emekli polis, sırra kadem bastı
04.02.2026 21:31
Bursa'da gece yarısı zili çalan kişi ile konuşmak için kapının önüne çıkan 77 yaşındaki emekli polis Ali Fuat Uzunoğlu'ndan bir haftadır haber alınamıyor. Yaşlı adamın şüpheli bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından polis ekipleri çok yönlü araştırma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Selamet Mahallesi'nde 3 katlı binanın 3'üncü katında eşiyle birlikte yaşayan 3 çocuk ve 5 torun sahibi 77 yaşındaki emekli polis Ali Fuat Uzunoğlu'nun 29 Ocak'ta gece yarısı zili çalındı. Zili çalan kişiyle görüşmek için kapıya inen yaşlı adamdan o andan sonra bir daha haber alınamadı.

3 AYRI ŞUBEDEN ÖZEL EKİPLER ARAŞTIRIYOR

Ali Fuat Uzunoğlu'nun eşinin çocuklarını arayıp haber vermesinin ardından olay polise bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan yaşlı adamın izini bulmak için tahkikat başlattı. Emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu bulabilmek için 3 ayrı şubeden özel ekiplerin araştırma yaptığı bildirildi.

Kapıyı çalan kişi ile görüşmeye inen emekli polis, o günden beri kayıp

"BİR TEK AŞAĞIYA İNDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Anne ve babasının üç katlı binanın en üst katında yaşadıklarını, orta katın boş olduğu ve alt katının dükkan olduğu; binada anne ve babasından başka kimsenin oturmadığını belirten Murat Uzunoğlu, "Babam zilin çalması üzerine pencereden bakmış ve kimseyi göremeyince anneme 'ben kim diye bakıp geliyorum' demiş. Bir tek aşağıya indiğini biliyoruz. O andan sonra bir daha babamı görmedik. Zili kim ya da kimler çaldı, kapının önünde kim vardı, araç var mıydı, yok muydu bilmiyoruz. Kimse görmemiş. Telefonunu da evde bırakmış ekipler evde aranması gereken her yeri aradılar alttaki boş daire ve dükkanı kontrol ettiler ama babamın izine halen rastlanmadı" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Murat Uzunoğlu, "İnsaniyet namına, babamı gören ya da yerini bilenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bilgi versin" dedi.

Kaynak: İHA

