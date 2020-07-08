Kaplan'a Kilis'ten ziyaret - Son Dakika

Kaplan'a Kilis'ten ziyaret

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'ı Kilis'in ilçe kaymakamları ile İl Genel Meclisi başkanı Şıhmehmet Yalçın ziyaret etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Kaplan Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'ı Kilis'in ilçe kaymakamları ile İl Genel Meclisi başkanı Şıhmehmet Yalçın ziyaret etti.

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İl Genel Meclisi başkanı Şıhmehmet Yalçın, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'ı ziyaret ettiler.


TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Kilis'in Polateli, Elbeyli, Musabeyli ilçe Kaymakamları ile İl Genel Meclisi başkanına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.


Kaplan ailesinin Elbeyli ilçesinde okul başta olmak üzere bir çok alanda hayırsever olarak yatırımları bulunuyor. - KİLİS

Türkiye, Elbeyli, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaplan'a Kilis'ten ziyaret - Son Dakika Ekonomi
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