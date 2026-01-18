Kar, Batı Karadeniz\'de Etkisini Gösterdi

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta kar etkisini gösterdi.

Kocaeli'de İzmit, Körfez, Kartepe, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde kar görüldü.

Kar yağışının ardından Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe'de kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde kış lastiği denetimleri gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta ve kentin yüksek kesimlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Düzce

Düzce'de kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Kalıcı Konutlar Bölgesi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kenti çevre illere bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu ile Kalıcı Konutlar Bölgesi'ni merkeze bağlayan yolda kar yağışı nedeniyle sürücüler dikkatli ilerledi.

Bolu

Bolu kent merkezinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kent merkezinde iki gündür ara ara görülen yağış sonucu kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kazaların yaşanmaması için trafik ve belediye ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sakarya

Sakarya kent merkezine sabah saatlerinde kar yağdı.

Yağış sonucu kentin yüksek kesimlerinde yer alan Hendek ilçesindeki Sarıdere Mahallesi'nde kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı.

İlçe merkezinde çocuklar, evlerinin bahçelerinde kar topu oynadı.

Büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerinin bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Bartın

Bartın'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 24, Ulus ilçesinde 44, Amasra'da 3 ve Kurucaşile'de 5 olmak üzere 76 köye ulaşılamıyor.

Kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 80 santimetreye ulaştı.

Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle Merkez'de 22, Kozlu'da 19, Alaplı'da 10, Çaycuma'da 8, Devrek'te 19 ve Gökçebey'de 4 olmak üzere 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.