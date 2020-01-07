Kar; "ÇATES'in kapatılması ile ilgili ciddi tedirginliklerimiz var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar; 'ÇATES'in kapatılması ile ilgili ciddi tedirginliklerimiz var' - Son Dakika

Kar; "ÇATES'in kapatılması ile ilgili ciddi tedirginliklerimiz var"

6 saat önce

Saadet Partisi (SP) Zonguldak İl Başkanı Sadık Kar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Maden işçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret ettiler.

Kar;

Saadet Partisi (SP) Zonguldak İl Başkanı Sadık Kar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Maden işçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan SP İl Başkanı Kar; "ÇATES'in kapatılması ve etkileri konusunda ciddi tedirginliklerimiz var. Evet, Sağlık hepimiz için, milletin sağlığı hepimiz için çok önemli olmazsa olmazlarımızdandır. Ancak ÇATES'in de kapatılması Zonguldak'a vereceği kötü etkiden dolayı bunu oturup konuşmamız ve bir kabul edilir çözüm üzerinde mutlaka anlaşmamız lazım" dedi.


SP İl Başkanı Sadık Kar yaptığı konuşmada, kapatılan ÇATES için acilen bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Zonguldak'ta sıcak gelişmeler üzerinde bu ziyareti yapmaya karar verdik. Biliyorsunuz ÇATES'in kapatılması ve etkileri konusunda ciddi tedirginliklerimiz var. Evet, Sağlık hepimiz için, milletin sağlığı hepimiz için çok önemli olmazsa olmazlarımızdandır. Ancak Çates'in de kapatılması Zonguldak'a vereceği kötü etkiden dolayı bunu oturup konuşmamız ve bir kabul edilir çözüm üzerinde mutlaka anlaşmamız lazım. Bu konuda fikir alışverişinde bulunmaya geldik. İnşallah bu görüşmelerimiz Hayırlı bir netice verir hayırlı bir işle neticelenir. Biz elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz bütün Sivil Toplum Kuruluşlarıyla görüşmeye çalışıyoruz. Dün Tes-İş ile beraber bu görüşmeyi yaptık bugün inşallah Genel Maden İşçileri Sendikası ile aynı görüşmeleri yapacağız ve ardından devam edecek görüşmelerimiz. Mutlaka bir kabul edilebilir bir seviyeye oturmamız gerekiyor. Hem TTK ile beraber Zonguldak'ın zarar etmemesi insanların ve Zonguldak'ın daha yaşanabilir seviyeye gelmesi açısından olumsuzlukların bertaraf edilmesini konuşacağız bir çözüm önerisi konusunda anlaşmaya çalışacağım inşallah" dedi.


GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de ÇATES'in günlük TTK dan 2800 ton ve özel sektörden günlük 2500 ton olmak üzere 5 bin ton günlük kömür ihtiyacı olan bir santral olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "ÇATES'in kapatılması konusunda da bizim yaptığımız açıklamalarda da beyan ettiğimiz gibi toplumsal bir olaydır. Evet, insan sağlığı da önemlidir yalnız ÇATES te çalışan ve özel sektörde kömür ihtiyacı karşılar arkadaşlarımız direk doğrudan ilgilendiren bir olaydır. Bu anlamda Bizler de kapatılması konusunda hem fikir olmadığımızı ve burada belirtmek isterim. Kamuoyunda sanki GMİS Sendikası çetesi kapatılmasını onaylıyormuş, evet kabul ediyormuş gibi bir yaklaşım var bu yanlıştır. Tabi bizler canlı yayına bağlandık bunları böyle böyle olmadığını tekrar, Çatalağzı Termik Santrali biz kurumunuzdan günlük 2000-2500 ton ve özel sahalardan da 2000-2500 olmak üzere toplamda günlük 5000 ton kömür ihtiyacı olan bir işyeridir. Bu anlamda böyle bir işyerinin kapatılması demek Zonguldak'taki halkın mağdur olması demektir." - ZONGULDAK

Saadet Partisi, Sadık Kar, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay
Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı

Son Dakika Haberleri
21:18 Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
21:13 Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp - arşiv - Son Dakika
21:12 Gazze'den İsrail ablukasının kaldırılması için baskı gücü oluşturulması talebi - Son Dakika
21:12 Kadıköy'de hırsızlık şüphelilerinin ateş açtığı polis yaralandı - Son Dakika
21:08 KKTC'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:19:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar; "ÇATES'in kapatılması ile ilgili ciddi tedirginliklerimiz var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]