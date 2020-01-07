Saadet Partisi (SP) Zonguldak İl Başkanı Sadık Kar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Maden işçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan SP İl Başkanı Kar; "ÇATES'in kapatılması ve etkileri konusunda ciddi tedirginliklerimiz var. Evet, Sağlık hepimiz için, milletin sağlığı hepimiz için çok önemli olmazsa olmazlarımızdandır. Ancak ÇATES'in de kapatılması Zonguldak'a vereceği kötü etkiden dolayı bunu oturup konuşmamız ve bir kabul edilir çözüm üzerinde mutlaka anlaşmamız lazım" dedi.



SP İl Başkanı Sadık Kar yaptığı konuşmada, kapatılan ÇATES için acilen bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Zonguldak'ta sıcak gelişmeler üzerinde bu ziyareti yapmaya karar verdik. Biliyorsunuz ÇATES'in kapatılması ve etkileri konusunda ciddi tedirginliklerimiz var. Evet, Sağlık hepimiz için, milletin sağlığı hepimiz için çok önemli olmazsa olmazlarımızdandır. Ancak Çates'in de kapatılması Zonguldak'a vereceği kötü etkiden dolayı bunu oturup konuşmamız ve bir kabul edilir çözüm üzerinde mutlaka anlaşmamız lazım. Bu konuda fikir alışverişinde bulunmaya geldik. İnşallah bu görüşmelerimiz Hayırlı bir netice verir hayırlı bir işle neticelenir. Biz elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz bütün Sivil Toplum Kuruluşlarıyla görüşmeye çalışıyoruz. Dün Tes-İş ile beraber bu görüşmeyi yaptık bugün inşallah Genel Maden İşçileri Sendikası ile aynı görüşmeleri yapacağız ve ardından devam edecek görüşmelerimiz. Mutlaka bir kabul edilebilir bir seviyeye oturmamız gerekiyor. Hem TTK ile beraber Zonguldak'ın zarar etmemesi insanların ve Zonguldak'ın daha yaşanabilir seviyeye gelmesi açısından olumsuzlukların bertaraf edilmesini konuşacağız bir çözüm önerisi konusunda anlaşmaya çalışacağım inşallah" dedi.



GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de ÇATES'in günlük TTK dan 2800 ton ve özel sektörden günlük 2500 ton olmak üzere 5 bin ton günlük kömür ihtiyacı olan bir santral olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "ÇATES'in kapatılması konusunda da bizim yaptığımız açıklamalarda da beyan ettiğimiz gibi toplumsal bir olaydır. Evet, insan sağlığı da önemlidir yalnız ÇATES te çalışan ve özel sektörde kömür ihtiyacı karşılar arkadaşlarımız direk doğrudan ilgilendiren bir olaydır. Bu anlamda Bizler de kapatılması konusunda hem fikir olmadığımızı ve burada belirtmek isterim. Kamuoyunda sanki GMİS Sendikası çetesi kapatılmasını onaylıyormuş, evet kabul ediyormuş gibi bir yaklaşım var bu yanlıştır. Tabi bizler canlı yayına bağlandık bunları böyle böyle olmadığını tekrar, Çatalağzı Termik Santrali biz kurumunuzdan günlük 2000-2500 ton ve özel sahalardan da 2000-2500 olmak üzere toplamda günlük 5000 ton kömür ihtiyacı olan bir işyeridir. Bu anlamda böyle bir işyerinin kapatılması demek Zonguldak'taki halkın mağdur olması demektir." - ZONGULDAK