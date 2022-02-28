Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü - Son Dakika
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Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü

28.02.2022 10:49

Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründüEDİRNE Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne'nin Bulgaristan'a yakın sınır köylerini beyaza büründürdü.

Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü

EDİRNE Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne'nin Bulgaristan'a yakın sınır köylerini beyaza büründürdü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, köyleri beyaza büründürdü. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle, Lalapaşa ilçesinin Hamzabeyli Köyü'nde her yer beyaz örtüyle kaplandı. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Edirne'nin kent merkezinde de karla karışık yağmur yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde yağmur bazen kara dönüşüyor. Edirne'de işe gitmek üzere sabahın erken saatlerinde araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar da zaman zaman ilerlemekte zorluk çekti.

Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü
Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü
Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü

YORUMLAR
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Trakya'da kar yağışı etkili oluyor Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Bulgaristan, Lalapaşa, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü - Son Dakika


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