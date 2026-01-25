Kar Esareti Cenaze İşlemlerini Zorlaştırdı

Sivas'ta yaşanan kar esareti cenaze işlemlerini de güçleştirdi, İstanbul'da vefat eden Hüseyin Kaya, beş saatlik bir mücadelenin ardından kapalı köy yolu açılarak defnedilebildi.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli yar yağışı gündelik yaşamı güçleştirdi. Kırsalda 1 metreyi bulan kar kalınlığı 800'e yakın yerleşim yerini araç ulaşımına kapattı. Karla mücadele ekipleri kar temizleme çalışmalarına aciliyet durumuna göre öncelik verdi.

Cenazeler yolda kaldı

İstanbul'da vefat eden Hüseyin Kaya'nın cenazesi defnedilmek üzere Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyüne gönderilmek istendi. Ancak köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı olduğu için cenaze ilçe merkezine kadar ulaştırılabildi. Cenazenin köye ulaştırılabilmesi için ilçe özel idaresi ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Beş saat süren zorlu çalışmanın neticesinde yol ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla cenaze defnedilebildi. - SİVAS