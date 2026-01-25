Kar Esareti Cenaze İşlemlerini Zorlaştırdı - Son Dakika
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kar Esareti Cenaze İşlemlerini Zorlaştırdı

25.01.2026 09:26
Sivas'ta yoğun kar, cenaze işlemlerini güçleştirerek, köy yollarını kapadı. Hüseyin Kaya'nın cenazesi 5 saatlik mücadele sonrası defnedilebildi.

Sivas'ta yaşanan kar esareti cenaze işlemlerini de güçleştirdi, İstanbul'da vefat eden Hüseyin Kaya, beş saatlik bir mücadelenin ardından kapalı köy yolu açılarak defnedilebildi.

Sivas'ta etkili olan kuvvetli yar yağışı gündelik yaşamı güçleştirdi. Kırsalda 1 metreyi bulan kar kalınlığı 800'e yakın yerleşim yerini araç ulaşımına kapattı. Karla mücadele ekipleri kar temizleme çalışmalarına aciliyet durumuna göre öncelik verdi.

Cenazeler yolda kaldı

İstanbul'da vefat eden Hüseyin Kaya'nın cenazesi defnedilmek üzere Sivas'ın Gürün ilçesi Yaylacık köyüne gönderilmek istendi. Ancak köy yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı olduğu için cenaze ilçe merkezine kadar ulaştırılabildi. Cenazenin köye ulaştırılabilmesi için ilçe özel idaresi ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. Beş saat süren zorlu çalışmanın neticesinde yol ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla cenaze defnedilebildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

09:20
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
