Kar fırtınası Karaman-Mersin karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Kar fırtınası Karaman-Mersin karayolunu ulaşıma kapattı

11.03.2022 12:56

Karaman'da yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi, Karaman-Mersin Karayolunu tamamen ulaşıma kapatırken, Karaman-Konya yolunda da aksamalara neden oluyor.

Karaman'da yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi, Karaman- Mersin Karayolunu tamamen ulaşıma kapatırken, Karaman- Konya yolunda da aksamalara neden oluyor.

Karaman'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ulaşımda da aksamalar neden olan kar yağışı nedeniyle bölge trafik ekipleri, dün geceden itibaren şehir giriş ve çıkışlarında tedbir alarak, sürücüleri megafonla uyarıyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde ise yaşanan kar fırtınası ve buzlanma nedeniyle görüşün sıfıra düşmesi sonucu yol tamamen tüm araçların geçişine kapatıldı. Sabaha kadar kapalı olan Karaman-Konya karayolu ise kar fırtınasının etkisini yitirmesi üzerine kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri Karaman'ı Konya ve Mersine bağlayan yollarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor. Şehir içinde de Karaman Belediyesine bağlı ekipler, ana yolları ve köprülü kavşaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Karaman'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde okullar bugün için tatil etmişti.

(Mehmet Dağlı - Ali Rıza Dağlı/İHA)

Kar fırtınası Karaman-Mersin karayolunu ulaşıma kapattı
Kar fırtınası Karaman-Mersin karayolunu ulaşıma kapattı
Kar fırtınası Karaman-Mersin karayolunu ulaşıma kapattı

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Karaman, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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