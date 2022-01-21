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Kar gül serasını yerle bir etti.. 2,5 milyon gül zarar gördü - Son Dakika

Kar gül serasını yerle bir etti.. 2,5 milyon gül zarar gördü

21.01.2022 14:18

Kar gül serasını yerle bir etti.

Kar gül serasını yerle bir etti.. 2,5 milyon gül zarar gördü

Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hasanbeyli ilçesindeki bulunan gül serası yerle bir oldu

Karlar altında kalan sera drone ile havadan görüntülenirken sera sahibi Kürşat Karahanlı, yaklaşık 10 dönüm seradan 2,5 milyon zararının olduğu söyledi

OSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hasanbeyli ilçesindeki bulunan gül serası yerle bir oldu. Karlar altında kalan sera drone ile havadan görüntülenirken sera sahibi Kürşat Karahanlı, yaklaşık 15 dönüm seradan 2, 5 milyon zararının olduğu söyledi.

Osmaniye merkezde önceki günlerde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Hasanbeyli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde seracılık yapan Kürşat Karahanlı'nın gül serası da yoğun kar yağışından zarar gördü. Kar yağışı nedeniyle çatıda biriken karaların ağırlığına dayanamayan sera tamamen çökerek yerle bir oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlık yapılmaya başlanırken 2,5 milyon gül soğuktan donarak zarar gördü. 10,5 dönümlük gül serasının yanı sıra 5 dönümlük süs bitkisi ekili seranın da zarar gördüğünü belirten Karahanlı, yaklaşık 2,5 milyon zararının olduğunu söyledi.

Sevgililer Günü'ne hazırlık yaparken seranın tamamen zarar gördüğünü ifade eden sera sahibi Kürşat Karahanlı, "Yoğun kar yağışından dolayı, seramız çöktü. Bütün bitkilerimiz seranın altında kaldı. Yaklaşan Sevgililer Günü'ne çok büyük bir ümidimiz vardı. Buradan elde edeceğimiz hasatlarla ödememiz gereken kredilerimiz vardı. Bundan dolayı çok kötü durumdayız. Tahmini 2,5 milyon lira civarında maddi hasarımız var. Demirin, naylonun zararından ziyade en büyük zararımız örtünün altında olan çiçeklerin zararıdır. Ümidimizi onlara bağlamıştık. Yaklaşık 10 dönüme yakın gülümüz vardı. Bu da yaklaşık 2 milyona yakın hasat edecek noktada olan gül yapar. Bunun dışında süs bitkilerimiz, çiçeklerimiz de seranın altında kaldı. Bir esnaf, çiftçi ve üretici olarak yetkililerden bize yardım etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kar gül serasını yerle bir etti.. 2,5 milyon gül zarar gördü
Kar gül serasını yerle bir etti.. 2,5 milyon gül zarar gördü
Kar gül serasını yerle bir etti.. 2,5 milyon gül zarar gördü

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Sevgililer Günü, Hasanbeyli, Osmaniye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar gül serasını yerle bir etti.. 2,5 milyon gül zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar gül serasını yerle bir etti.. 2,5 milyon gül zarar gördü - Son Dakika
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