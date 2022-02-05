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Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı...Ilgaz Dağı'ndan mest eden görüntüler - Son Dakika

Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı...Ilgaz Dağı'ndan mest eden görüntüler

05.02.2022 13:44

Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı.

Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı... Ilgaz Dağı'ndan mest eden görüntüler

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

ÇANKIRI - Çankırı- Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığının 1,5 metreye yükselmesi ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Manzarası ile mest eden dağ havadan görüntülendi.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" nağmeleri ile türkülere konu olan Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Hafta sonu Ilgaz Dağı'na çıkan vatandaşlar, eşsiz manzarayı cep telefonları ile ölümsüzleştirdi. Ankara başta olmak üzere çevre illerden onlarca vatandaş, Çankırı Dağı'nı ziyaret ederek karın tadını çıkarttı. Eşsiz güzelliği ile büyüleyen Ilgaz Dağı drone ile havadan da görüntülendi.

Çevre illerden bölgeye gelen vatandaşlar, ortaya çıkan kar manzarasını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söylediler.

Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı...Ilgaz Dağı'ndan mest eden görüntüler
Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı...Ilgaz Dağı'ndan mest eden görüntüler
Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı...Ilgaz Dağı'ndan mest eden görüntüler

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Toros Dağları, Kastamonu, Çankırı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı...Ilgaz Dağı'ndan mest eden görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar kalınlığı 1 buçuk metreyi aştı...Ilgaz Dağı'ndan mest eden görüntüler - Son Dakika
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