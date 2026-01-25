Kar Yağışı 144 Yerleşim Yerini Kapattı

Siirt, Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 144 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Siirt'te etkili olan kar yağışının ardından ilçelerden Pervari'de 8 ve Şirvan'da 7 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor.

Yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 20, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 21, Karlıova'da 1, Solhan'da 6, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 56 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Bu arada dünden bu yana 47 yerleşim yerinin yolu ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, yol açma çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

Elazığ

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 3, ilçelerden Arıcak'ta 3, Baskil'de 16, Maden'de 7, Karakoçan'da 17, Keban'da 3, Kovancılar'da 6, Palu'da 5 ve Sivrice'de 7 köy yolu kardan kapandı.

Ekiplerin 67 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.