Kar Yağışı Arasında Hastaya Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kar Yağışı Arasında Hastaya Kurtarma Operasyonu

Kar Yağışı Arasında Hastaya Kurtarma Operasyonu
19.01.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle hastaya ambulans ulaşamadı. Karayolları ekipleri yolu açarak müdahale etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın ulaşamaması üzerine karayolları ekiplerinin desteğiyle hastaneye sevk edildi.

Adilcevaz ilçesine bağlı Çanakyayla köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşandı. Vücudunda enfeksiyon olduğu belirlenen Erol Duman isimli vatandaş için yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istemesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Ancak aralıksız yağan kar nedeniyle ana yoldan köy içindeki hasta evine ulaşmak mümkün olmadı. Tam bu sırada köy güzergahında kar küreme çalışması yapan karayolları ekipleri, durumu fark ederek harekete geçti. Zamanla yarışılan olayda ekipler, yoğun kar altında kalan yolu açarak hasta Erol Duman'ı evinden alıp ambulansa ulaştırdı.

Hasta, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasta yakınları, zorlu hava şartlarna rağmen büyük özveriyle görev yapan karayolu ekipleri ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kar Yağışı Arasında Hastaya Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:49:33. #7.11#
SON DAKİKA: Kar Yağışı Arasında Hastaya Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.