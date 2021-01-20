Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle merkez 10, Ardeşen'de 6, Çamlıhemşin'de 14, Çayeli'nde 7, Derepazarı'nda 4, Fındıklı'da 6, Güneysu'da 4, Hemşin'de 2, İkizdere'de 13, İyidere'de 4, Kalkandere'de 6 ve Pazar'da 5 olmak üzere toplam 81 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri ulaşımın yeniden sağlanması için 73 personel ile çalışmalarını sürdürüyor. Ovit Dağı ve dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ise kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerine çıktı.

Ayder yaylasına gelen tatilciler karın keyfini çıkarıyor. Okulların hafta sonu tatile girmesini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise erkenden turizm merkezine gelerek karın keyfini çıkarıyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkiindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde ise dün geceden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerine çıktı. Belediye ekipleri mahalle aralarındaki yolları ve ana caddeleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.