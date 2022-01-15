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Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı

15.01.2022 17:56
Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole yuvarlanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle şarampole yuvarlanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesine bağlı Akçaçay Mahallesinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 65 LC 797 plakalı Ford Transit marka minibüs, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kara saplanan minibüs çıkarıldı. - VAN

Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı
Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı
Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı
Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı

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Muradiye, İtfaiye, Minibüs, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar yağışı nedeniyle minibüs şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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