Kar Yağışı Seralara Zarar Verdi

05.01.2026 18:43
Safranbolu'da kar yağışı, seralarda çökme ve 1.5 milyon lira zarar sebep oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı, sebze yetiştiriciliği yapılan seralarda hasara yol açtı.

Konarı köyünde geçimini seracılıkla sağlayan vatandaşların üretim yaptığı alanların bir kısmında, biriken karın ağırlığına dayanamayan sera çatılarında çökme meydana geldi.

Köyde 40 yıldır çiftçilikle uğraşan ve 1992 yılından bu yana seracılık yapan 60 yaşındaki Osman Tan, gazetecilere, bölgede daha önce bu şiddette bir kar yağışına tanıklık etmediğini söyledi.

Karın ağırlığına dayanamayan 5 serasının çöktüğünü aktaran Tan, "Yıkılanlarda kıvırcık ve maydanoz var. Diğerlerine bir şey olmamış. Diğer tarafta ufak tüneller var, orada da tere, maydanoz, ıspanak ve pırasa var. Onlarda da yatık var." diye konuştu.

Tan, yıkılan seralarında 4 bin adet kıvırcık marulu olduğunu, zararının yaklaşık 500 bin lira olduğunu kaydetti.

Yağışın ardından 4 serasında hasar oluşan Ömer Çetintürk, yıkılan seraların altında kaldıkları için mahsullerin de donmuş durumda olduğunu ifade etti.

Yıkılan seraların altında maydanoz, yeşil soğan, kıvırcık marulu ve ıspanak olduğunu belirten Çetintürk, "Yıkılan seraların maliyeti veya altında duran ürünlerin zararı 1 milyonun üzerinde gibi tahmin ediliyor." dedi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Safranbolu, Çiftçilik, Osman Tan, Karabük, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

