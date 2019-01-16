Kara Kuvvetlerinin Helikopteri Hasta İçin Havalandı
1 saat önce
Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendiren helikopter, Adıyaman'daki bir hasta için havalandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından görevlendiren helikopter, Adıyaman
'daki bir hasta için havalandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Adıyaman'da yaşayan acil bir hastanın hastaneye naklini sağlamak için harekete geçti. Komutanlık tarafından görevlendirilen helikopterle hastanın tahliyesi sağlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri
, Twitter
'daki hesabından "Adıyaman'da ikamet eden acil bir hastanın Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir helikopterle hastaneye tahliyesi sağlanmıştır" notuyla tahliyeye ilişkin fotoğrafları paylaştı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:33 Kaynak: İHA
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