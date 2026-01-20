Kara Yanvar'ın 36. Yıldönümü Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kara Yanvar'ın 36. Yıldönümü Anıldı

20.01.2026 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da, Kara Yanvar olayları dolayısıyla basın açıklaması yapıldı, unutmamak vurgulandı.

(IĞDIR) - Iğdır Azerbaycan Evi Derneği ile Iğdır Barosu İnsan Hakları Komisyonu tarafından Azerbaycan tarihine "Kara Yanvar" olarak geçen 20 Ocak 1990 olaylarının 36. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Avukat Metehan Adlin, komisyon üyesi avukatlarla birlikte baro önünde yaptığı açıklamada, 1990'da 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece, Azerbaycan'ın Bakü kentinde sivillere yönelik düzenlenen ve tarihe "Kara Yanvar" katliamı olarak geçen olayın 36. yıl dönümünü acı ile andıklarını belirtti.

Adlin, şunları söyledi:

"Kanlı Ocak veya Kara Yanvar diye tarihe geçen bu gün, acılı, kederli ve yaslı bir gündür. Azerbaycan Türkü kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu cinayet, aslında insanlığa karşı işlenmiştir. Azerbaycan halkı, yüzyıllar boyu kalbinde yaşattığı özgürlük ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğini, bu kutsal hedef uğrunda canından bile vazgeçmeye hazır olduğunu, maruz kaldığı bu katliamla bütün dünyaya bir kez daha duyurmuştur. Dost ve kardeş Azerbaycan'la ortak acımız olan Kara Yanvar ve maruz kaldığımız diğer katliamları asla unutmayacağız. Bu vesileyle Kara Yanvar'da katledilenleri rahmet ve minnetle anıyoruz."

Avukat Hülya Demirel de "Baro olarak Karabağ konusunda Azerbaycan'ın verdiği uzun yıllardır süren mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Bu konuda desteğimizi de dile getirdik. Bundan sonra da baronun yapabileceği ne varsa her türlü destekte bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Katliam bir savaş suçudur"

Avukat Mesut Öztürk ise "20 Ocak'ın, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde, Sovyetlerin Azerbaycan halkının bağımsızlık mücadelesine karşı yapmış olduğu bir katliam olduğunu" söyleyerek, "Biz o günü her zaman hüzünle anmaktayız. Cenevre Sözleşmesi'ne göre 20 Ocak'ta meydana gelen Sovyet katliamı bir savaş suçudur" diye konuştu.

"20 Ocak Yanvar olaylarını unutmadık, unutmayacağız"

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal ise "20 Ocak Yanvar olaylarını unutmadık, unutmayacağız. Hep yüreğimizde bir yara olarak kalacaktır. İnsan hakları ve adalet komisyonları, Rusların 20 Yanvar tarihinde, 1990'da yaptığı bu katliamı kınamalı ve Ruslar Azerbaycan Türklerine tazminat ödemelidir. Bu bir soykırımdır. Bu bir vahşettir. Bu vahşeti Sovyetler yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kara Yanvar'ın 36. Yıldönümü Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:06:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kara Yanvar'ın 36. Yıldönümü Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.