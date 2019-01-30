Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanını serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle 1,5 kilometrelik kesimde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki Selimpaşa mevkisinde kavşak çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 3-5. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bayburt- Maden yolunun Bayburt şehir geçişi meslek lisesi mevkisinde bulunan yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki taş duvarda meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle 23-25. kilometrelerde Mengen-Yeniçağa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Turgutreis- Bodrum yolunun 4. kilometresinde (İslamhaneleri mevkisi) yarma şevinden taş düşme tehlikesi nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Niksar- Reşadiye yolunun 34-35. kilometrelerindeki (Büşürüm Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresindeki Kemalpaşa geçişinde yürütülen yaya üst geçit imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:37 Kaynak: AA

Aydın, İzmir, Silivri, Büyükçekmece, Güncel
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