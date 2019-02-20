Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- Yenişehir ayrımı 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara gidiş yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa- İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

İstanbul- İzmit yolunun 49. kilometresindeki Şirintepe Mahallesi, Ahududu Sokak'ta yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güney yan yol (Ankara istikameti) 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Alaca- Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü izin veriliyor.

Kargı- Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Mersin- Tarsus yolunun 3-5. kilometrelerindeki Liman Hal Köprülü Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerindeki Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Mengen-Devrek istikametindeki tüpten devam ediyor.

Denizkent- Bandırma yolunun 44-45. kilometrelerinde yaya alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Giresun-Espiye- Beşikdüzü yolunda bugün 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Uluburun Tüneli'nin Giresun-Espiye yönündeki güney tüpünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinin Beşikdüzü-Espiye yönündeki kuzey tüpleri de ulaşıma kapatılarak, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:40 Kaynak: AA

İnegöl, Yenişehir, Espiye, Ekonomi
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