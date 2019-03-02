Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 24-29, Göksun- Elbistan yolunun 5-25, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çorum- Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle belirli kesimlerde trafik servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tatvan- Van yolunun (Van bölge hastanesi önü) 64-66. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları yüzünden ulaşım yan yollardan gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerinde Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpte tek şeritten gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:04 Kaynak: AA

Elbistan, Selimpaşa, Seydikemer, Büyükçekmece, Ekonomi
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