Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı- Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde Edirne yönünde devam eden üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım diğer istikametten 2 yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Gümüşova-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu kapsamında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

İzmir çevre yolunun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-İnönü- Kütahya yolunun 7-9. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 4-20. kilometrelerinde tünellerde sistem montaj, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım, Korkuteli- Antalya yolunun 26. kilometresinde heyelan ıslah, Batman- Gercüş yolunun 55-56. kilometrelerinde de köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.