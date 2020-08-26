Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde şerit daraltmaları yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Güney-Tekir kavşakları 0-8. kilometrelerinde bulunan Niğde Kuzey- Gölcük kavşakları bağlantı yolundan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle araç geçişine izin verilmiyor.

Saray- Çerkezköy yolu, Çerkezköy mevkisindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım otoyol bağlantı kolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Bolu- Mudurnu yolunun 4-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir- Akseki yolunun 34-39. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 13.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Bursa- Balıkesir yolunun 45-48. kilometrelerinde Kazıklı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Sorgun- Akdağmadeni yolunun 1-6, 9-14 ve 47-49. kilometrelerindeki (Doğankent şehir geçişi) yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızıldağ- Refahiye yolunun 15-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Selim-Sarıkamış- Karakurt yolunun 23-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İkizdere- İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin tüpünde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler eski yola (Ovit Geçidi) yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu, Yıldırım, Gölcük, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 08:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi Köpeği motoruna bağlayıp yol boyunca sürükledi Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı Bournemouth'lu Jefferson Lerma, Galatasaray'da oynamak istiyor
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti         
12:20
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi         
12:11
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı         
11:45
Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı         
11:38
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi         
11:07
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü         
11:03
Melih Gökçek Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş         
10:57
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor         
10:55
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Yaşlı çifti öldürdü, evin önündeki otomobili alıp kaçtı Yaşlı çifti öldürdü, evin önündeki otomobili alıp kaçtı         
10:38
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi         
10:33
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları         
10:03
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek         
10:03
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor 28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor         
09:18
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı         
09:13
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor         
08:53
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu! Ayyüce ve Eray arasında gerginlik         
07:40
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi         
03:01
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın         
22:48
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı         
22:11
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi         
20:30
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı         
20:22
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 14:32:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei