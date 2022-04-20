Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

20.04.2022 08:06
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kastamonu-Ilgaz- Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünelin Kastamonu-Çankırı istikametindeki tüp trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametteki tüpten iki yönlü sağlanıyor. Parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan taşıtlar tünele girmeden Ilgaz Dağı'na yönlendiriliyor.

Kocaeli- Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları sebebiyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İspir- İkizdere yolunun 6-10, Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 11. kilometresi Fethiye istikameti sağ şeridinde meydana gelen yolda oturma sebebiyle Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü yapılıyor.

Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten devam ediyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara yolunun 10-47. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Mekece-Bilecik- Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

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Ilgaz Dağı, Kastamonu, Çankırı, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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