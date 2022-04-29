Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

29.04.2022 09:07
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Simav- Uşak yolu, 27. kilometresindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım alternatif güzergah olarak şehir içindeki sanayi bölgesinden sürdürülüyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Bayramözü- Hirfanlı Barajı yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan (Kargın Selimağa Köyü ile Karakaya Köyü'nü birbirlerine bağlayan yoldan) devam ediyor.

Sinop- Samsun yolunun 71. kilometresindeki Taflan Un Fabrikası ve 72. kilometresindeki Menderes Caddesi kavşaklarındaki sinyalizasyon çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 44-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 11 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemi temizlik çalışması dolayısıyla bugün saat 17.30'a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

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Güzelbahçe, Artvin, İzmir, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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