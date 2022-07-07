Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8-23. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu 'nun Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikametinde ulaşım sağ ve orta şeritlerden tek yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Çamlıdere, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika

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