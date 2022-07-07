Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

07.07.2022 08:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikametinde ulaşım sağ ve orta şeritlerden tek yönlü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel tahribatlarının yapım-bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hassa-Kırıkhan yolunun 50-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8-23. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Çamlıdere, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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