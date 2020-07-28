Kara yolunda telef olmuş halde ayı bulundu - Son Dakika

Tokat'ta bir ayı, kara yolunda telef olmuş halde bulundu.

Sabah saatlerinde Tokat- Niksar kara yolu Kızılköy yakınlarında yolda ölü bir ayı gören vatandaşlar, hayvanı refüje taşıdı.

Ölü ayı, ihbar üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgeden götürüldü.

Ayının, gece saatlerinde bir aracın çarpması sonucu telef olduğu tahmin ediliyor.

Ölü ayıyı bulanlardan Eyüp Genç, AA muhabirine, "Hayvan pazarına giderken yolda ayının telef olduğunu gördük. Birkaç kişinin yardımıyla yoldan kaldırdık." dedi.