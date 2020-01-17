Karaabdülbakili çocuklar müzikli kukla gösterisi ile eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Karaabdülbakili çocuklar müzikli kukla gösterisi ile eğlendi - Son Dakika

Karaabdülbakili çocuklar müzikli kukla gösterisi ile eğlendi

7 saat önce

İzmit Belediyesi tarafından Karaabdülbaki Mahallesi'nde düzenlenen gösteride sahne alan "Kaçma Saati" isimli müzik kukla oyununda çocuklar doyasıya eğlendi.

Karaabdülbakili çocuklar müzikli kukla gösterisi ile eğlendi, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından Karaabdülbaki Mahallesi'nde düzenlenen gösteride sahne alan "Kaçma Saati" isimli müzik kukla oyununda çocuklar doyasıya eğlendi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, "Çocuklar gülerse, dünya güler" sözünden yola çıkarak daha önce kent merkezindeki etkinliklerde sahne alan "Kaçma Saati" isimli müzikli kukla oyunu, Karaabdülbaki Mahallesi'nde oturan çocuklar için sahne aldı. Çocukların görsel eğitimi ve gelişimine katkı sunmak düşüncesiyle Karaabdülbaki Mahallesi ve İzmit'in çeşitli mahallerinde gösterime giren Vaveyla Art Ensemble ekibinden Ayşegül Yıldız Ulaş'ın yazdığı, Dilan Mine Uğurlu ve Hilal Arıcan'ın kukla tasarımını yaptığı ve Zeynep Çağla Şenol, Nursel Çeliktürk, Dilan Mine Uğur ile Hilal Arıcan'ın oynadığı "Kaçma Saati" isimli müzikli kukla oyunu minik izleyenleri tarafından büyük beğeni toplarken çocuklar doyasıya eğlendi.


Kukla gösterisini çocuklarıyla birlikte izleyen aileler ve Karaabdülbaki Mahallesi Muhtarı Hüdayim Yıldız, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e mahallerinde çocuklar için etkinlik düzenledikleri için teşekkür etti. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, İzmit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı yaptı
ABD'nin 11 askerinin İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı Inter, Victor Moses'a talip oldu Rusya'da 'doğaüstü güçleri olan' bir kedi 320 bin dolara satışa çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:09:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaabdülbakili çocuklar müzikli kukla gösterisi ile eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]