Karabatak sürüleri balıkçıların korkulu rüyası haline geldi - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde popülasyonu son yıllarda hızla artan karabatakların balık nesli için ciddi tehdit oluşturduğu öne sürüldü.



Beyşehir Gölü'nde tatlı su balığı avcılığı ile geçimini sağlayan Beyşehirli balıkçılar, son dönemde sayıları hızla artan karabatakların balık neslini yok etme noktasına getirdiğini söylüyor.



Balıkçı Talip Kabakçılar, karabatakların gölde her türlü balığı yiyebilen bir kuş türü olduğunu ve suya ani dalışlar yaparak avını yakaladığını vurguladı. Kıyıda avlanırken serdiği ağa takılarak telef olan bir karabatağı gösteren Kabakçılar, "Balıkla beslenen ve çok balık yiyen bir tür. Bence elektroşoktan bile tehlikeli. Gölde balık neslini azaltıyor. Büyük küçük balık onun için fark etmiyor. 3-4 kilo büyüklükteki balığı bile suyun altında yakalayıp avlayabiliyor. Bugünlerde göl kıyılarında da sürüler halinde çokça görebiliyoruz. Biz ağlara takılan balıkları toplarken onları da sulara dalıp çıkarken balık avı yaparken çok sık görüyoruz. Gittikleri her yerde balığı bitiriyorlar. Eskiden bizim gölümüzde bu kuşlar yoktu. Eğirdir Gölü'nü tamamen bitirmişler, şu anda ise Beyşehir Gölü'nde görüyoruz. Göldeki balık neslini bitirdiğinden bu türe karşı acilen bir önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.



Balıkçı Emin Gültekinci ise Beyşehir Gölü'nde artık Çin sazanı dışında bir balık avlamanın mümkün olmadığını söyledi. Diğer türlerin neslinin azalmasında bazı faktörler dışında son dönemde sayıları hızla artış gösteren karabatak kuşlarının da olumsuz etkilerinin olduğunu düşündüklerini dile getiren Gültekinci, "2-3 kiloluk bir sazanı yutuyorlar. Balıktan hızlı hareket eden bir kuş. Bir karabatak günde 5-6-7 kilo balıkla besleniyor. Sazan, levrek, akbalık, Çin sazanı hangi tür varsa seçmeden yiyor. Göldeki adalarda ağaçlar üzerinde yuva yapıyor. Eğirdir Gölü'ndeki balık neslini de bunların bitirdiği belirtiliyor. Eğirdir'de balığı bitirince Beyşehir Gölü'ne geldikleri söyleniyor. Son dönemde sayısı çok arttı. Bu türe bir çözüm bulunması lazım, yoksa Beyşehir Gölü'nde de balık nesli tamamen bitecek" ifadelerini kullandı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener de Beyşehir Gölü'nde bulunan adalarda yaşam süren karabatakların son yıllarda popülasyonunun arttığını kendilerinin de gözlemlediğini belirterek, "Beyşehir Gölü'nde uygun besin ortamı buldukları için son zamanlarda sayıları artış gösterdi. Tabi balıkla besleniyorlar, ama ekosistemin dengesi böyle bir şeydir. Besin zincirinde leylek yılanı, yılan fareyi, fare de börtü böceği yemekte, karabataklar da bu zincir içerisinde beslenimini sağlamaktadır. Ancak, sayılarının artmasından gölde balıkçılık yapan avcılarımız şikayet etmektedir. Karabatakların aşırı balık tükettiğinden yakınan balıkçıların bu yöndeki şikayetlerini biz de bir rapor halinde ilgili yerlere rapor ettik" diye konuştu. - KONYA