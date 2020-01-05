Karabük balıkları ölmemeleri için çeşme oluklarında besliyorlar - Son Dakika
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Karabük balıkları ölmemeleri için çeşme oluklarında besliyorlar

6 saat önce

Balıkları ölmemeleri için çeşme oluklarında besliyorlarKarabük'ün Eskipazar ilçesinde, köylüler HES barajı gölünde ölmek üzere olan balıkları yakalayıp köydeki çeşmelerin oluklarında beslemeye başladı.

Balıkları ölmemeleri için çeşme oluklarında besliyorlar

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, köylüler HES barajı gölünde ölmek üzere olan balıkları yakalayıp köydeki çeşmelerin oluklarında beslemeye başladı. Köy sakinleri, suyun temizlenmesinden sonra yaşamasını istedikleri balıkları geri bırakacaklarını söyledi.

Kasım ayında Gerede Çayı üzerindeki Bulduk köyü mevkiinde bulunan HES barajında ölü sazan balıkları kıyıya vurdu. Balık tutmaya gelenler kıyıya vuran balıkları görünce yetkililere haber verdi. Balıklardan ve sudan incelemek üzere numune alıp, çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı'ndaki kirlilik ve balık ölümlerine neden olduğu iddia edilen Gerede Deri Sanayi Bölgesi'ndeki deri fabrikalarına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından toplam 360 bin TL ceza kesildi.

Köy sakinleri, ölmek üzere olan balıkları alarak yaşamaları için köyde bulunan 3 çeşme oluğuna bıraktı. Köylüler yaklaşık 2 aydır buz gibi temiz suyun içerisindeki balıklara ekmek, mısır ve buğday verip beslenmelerini sağladı.

Muhtar Ali İhsan Sarıkaya, Baraj gölünde başlayan balık ölümlerinden sonra kalan balıkları ölmesin diye buraya getirip köydeki çeşme oluklarına atmışlar. Ama bu ölümler halen daha devam ediyor. Ölen balıklardan dolayı kokudan dolayı köyde durulmuyor dedi.

Köy sakinlerinden Abdullah Aysal ise, Baraj gölündeki su temizlendikten sonra bu balıkları tekrar yerine bırakacağız. Balıkların nesillerinin tükenmemesi için yetkililerden yardım bekliyoruz. Ölmesin diye burada bakıyoruz. Ekmek, yiyecek veriyoruz diye konuştu.

Diğer köy sakinleri de baraj gölündeki sudaki kirlilik yüzünden bir büyükbaşlarının öldüğünü, kokudan dolayı da büyük rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Karabük balıkları ölmemeleri için çeşme oluklarında besliyorlar

Eskipazar, Karabük, Gerede, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:19 Kaynak: DHA
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