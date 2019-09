Karabük belediye başkanı vergili, chp'li yöneticileri kınadı

KARABÜK Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, CHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamalarının ardından, CHP'li yöneticilerin Atatürk anıtının bulunduğu meydanda çöp toplamasına tepki göstererek, Eylemin Atatürk anıtında yapılması, bizi Atatürk düşmanı olarak göstermek dedi. Vergili, eylemi gerçekleştiren CHP'lileri kınadığını söyledi.

CHP Karabük İl Başkanlığı tarafından 9 Eylül günü Karabük Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda CHP'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır ve partililer katıldı. Törenin ardından partililer yanlarında getirdikleri poşetleri çıkartarak meydanda çevre temizliği yaptı. Elif Köse, 'Anıtın çevresindeki kirlilik çok üzücü, can sıkıcı. Partililer olarak elbirliğiyle bir temizlik yaptık. Temiz tutulmasını rica ediyoruz halkımızdan. Gerçekten inanılır gibi değil atılan şeyleri görünce. Çöp kutuları kullanılmak yerine yerlere atılması tercih ediliyor. Bu her yerde böyle maalesef' dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili bugün basın toplantısı düzenleyerek meydanda yapılan temizliğe tepki gösterdi. Başkan Vergili, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır'ı eleştirerek, 'Şu an tam olarak usule uygun olmayan tam provokatif bir eylem gerçekleştirmeye çalışıyor. Bizi Atatürk düşmanı olarak göstermeye çalışmaktır ki; bunda yanılacaktır. Ben onların bu kadar Atatürkçü olduğuna inanmıyorum. Ancak Atatürk'ü eylemlerinde kullanan, fikirlerine düşüncelerine sahip çıkan ama bu düşüncelerin temalarını aktaramayan biri olarak görüyorum. Benim Atatürkçülüğümü tartışamaz, konuşamaz. İsterlerse kendilerinin düzenlediği Atatürk üzerine bir panelde onlara Atatürk'ün temel düşünceleri hakkında bilgi verebiliriz diye konuştu.

CHP'li yöneticileri kınayan Rafet Vergili, şöyle konuştu

'Bu CHP'ye yakışmayan tavırlar içerisinde bir eylem ve ben tören alanındakilerin hepsini de kınıyorum. Bu tip gayeleri olan insanlar bizi yıpratamaz. Temizlik görevlilerimiz orada dururken tören alanında çöp toplamayı kendilerine ne kadar yakıştırıyorlarsa yakıştırsınlar, ben bunu kendilerine bırakıyorum. Bu çok yakışıksız.?

Vergili, CHP'nin ileriki zamanlarda meydanda yapacağı etkinliklerin ardından da temizlik yapmasını beklediğini ileterek, şöyle konuştu

'Genel başkanları, herhangi bir konuşmacıları geldiği zaman o meydanı kullanırlar. Oradaki çöp tarihe de geçse, seçim kaybedeceğimi de bilsem elimi sürmem. Gelecekler, o çöpleri oradan temizleyecekler. Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce Bey geldiği zaman o meydan çöp doldu. Neden o zaman vatandaşlık görevinizi yerine getirmediniz Tabi olayın gayesi başka. Eylemin Atatürk anıtında yapılması bizi Atatürk düşmanı olarak göstermek, hedefleri bu. Bundan sonra CHP ile ilgili kendilerine hiçbir pozitif yaklaşım olmaz. Benim Safranbolu Belediyesi ile bir daha ilişkim olmaz.?